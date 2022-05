Nas veias da natureza da Baviera pulsa a paixão

“É uma paz, não é?” Sentado num banco na margem verdejante do pacífico rio Ammer, com um solinho a cortar os frios do duradoiro Inverno e a começar a fazer desabrochar a Primavera no vale - e estamos em Maio -, os olhos percorrem a placidez rural de Oberammergau, no parque natural dos Alpes alemães de Ammergau, na Alta Baviera. Não faltam maravilhas alpinas a esta cidadezinha esboçada num vale encantado. Parece isolada de tudo e naturalmente para essa sensação muito contribuem as montanhas, os campos agrícolas que nos lembram que não falta engenho humano no que parece só natureza, as florestas e a tradicional cruz que impera nos ares no cabeço do monte Kofel. Haverá muitas outras terras pela Baviera com os mesmos predicados, mas Oberammergau tem atracções singulares e é por elas que este é o nosso epicentro para um passeio bávaro. Afinal, serão poucos os sítios em que uma pessoa pode ouvir claramente a voz de Jesus a dizer-lhe que aqui se sente “uma paz”, não é?