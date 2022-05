Penáltis garantem a Klopp a primeira Taça de Inglaterra

Quarto frente a frente da época entre Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, quarto empate entre os dois técnicos alemães. Porém, pela segunda vez nesta temporada, o Liverpool foi mais forte que Chelsea em Wembley no desempate por grandes penalidades e, depois de ganhar a Taça da Liga, Klopp conquistou pela primeira vez a Taça de Inglaterra. Numa partida onde Mohamed Salah abandonou o relvado lesionado – Diogo Jota entrou para o lugar do egípcio -, o grego Kostas Tsimikas apontou o penálti que garante ao Liverpool, 16 anos depois de vencer pela última vez a prova, a sua 8.ª Taça de Inglaterra.

Cerca de dois meses e meio depois de se terem defrontado no jogo decisivo da Taça da Liga, Liverpool e Chelsea repetiram um jogo intenso, com muitas oportunidades, mas que voltou a pecar por não ter golos.

Colocando em campo o mesmo trio de ataque - Mané, Salah e Diaz -, Klopp conseguiu explorar no início da partida o espaço que o Chelsea dava entre Mendy e o trio de centrais, mas os “blues” resistiram à boa entrada dos “reds” e, partir do meio da primeira parte, os londrinos conseguiram aproximar-se por um par de vezes da baliza de Alisson, mas não aproveitaram as boas oportunidades.

A segunda parte, já com Jota no lugar de Salah, começou com um remate de Alonso à barra, mas nos últimos minutos foi o Liverpool, por duas vezes, a acertar nos ferros da baliza do Chelsea.

Com as duas equipas muito cautelosas no prolongamento, o jogo perdeu interesse e, mais uma vez, ficou tudo por decidir no desempate por grandes penalidades, onde Azpilicueta falhou primeiro. Com a oportunidade para dar a vitória aos “reds”, Mané perdeu o duelo senegalês com Mendy, mas Mount voltou a falhar pelos londrinos e Tsimikas fez o remate decisivo.