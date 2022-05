Domingo traz aguaceiros e descida de temperaturas – queda de nove graus em Lisboa

Depois da subida de temperaturas nos últimos dias – motivada por uma onda de calor que fez subir sete graus o valor médio dos termómetros em Maio –, Portugal volta a ter tempo mais ameno a partir de domingo. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a descida de temperatura será ainda acompanhada por aguaceiros em certas regiões do país, prevendo-se uma recuperação de temperatura no decorrer da próxima semana.

Lisboa é um dos distritos onde a diferença será mais sentida: entre sábado e domingo, a temperatura máxima vai baixar dos 32 para os 23 graus, com 82% de probabilidade de precipitação. Na próxima semana (entre segunda e sábado), os termómetros oscilam entre os 24 e os 30 graus.

A maior queda de temperatura assinala-se em Portalegre, onde os termómetros caem nove graus. Neste distrito, a máxima cai dos 31 para os 21 graus, existindo também a possibilidade de aguaceiros e céu nublado. Mas o sol e o calor estão já de regresso a partir de terça-feira, com a próxima semana a ver a subida da temperatura nesta zona para os 32 graus.

Ao contrário de outros distritos, a descida de temperatura na cidade do Porto não será tão abrupta, com os termómetros a baixarem apenas quatro graus – dos 24.ºC para os 20.ºC. No domingo e na segunda-feira espera-se céu nublado para esta zona do país, com elevada probabilidade de aguaceiros.

Além dos distritos já mencionados, a queda de temperatura no domingo será mais sentida nas seguintes zonas: nove graus em Castelo Branco no domingo, oito em Leiria, Évora e Braga e uma descida de sete graus em Coimbra.

A previsão meteorológica para os próximos dez dias pode ser consultada no site do IPMA.