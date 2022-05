Dez anos depois do nascimento da Corações com Coroa, Catarina Furtado mantém aposta na autonomia das mulheres

Dez anos depois do nascimento da Associação Corações com Coroa (CCC), que surgiu “por necessidade” de “apoiar, informar e capacitar” raparigas e mulheres, Catarina Furtado, a apresentadora e presidente da organização, faz um balanço positivo. No sábado, assinala-se o aniversário no Teatro da Trindade, em Lisboa, com a X Conferência Corações com Coroa, e a convidada de honra é a escritora moçambicana Paulina Chiziane, uma “defensora das mulheres e da igualdade de género”, define a embaixadora da Boa Vontade ddo Fundo das Nações Unidas para a População.