“Devia manter-se a testagem comparticipada nas farmácias”, defende Raquel Duarte

A comparticipação dos testes rápidos de antigénio (TRAg) nas farmácias deveria prolongar-se ainda “nos próximos tempos”, defende a pneumologista Raquel Duarte, que lidera a equipa de peritos que aconselha o Governo quanto à pandemia. O grupo responsável pelas propostas de desconfinamento do país lança na próxima sexta-feira o livro “Covid-19 em Portugal: a estratégia”. Raquel Duarte falou ao PÚBLICO sobre o livro, que assina em conjunto com Felisbela Lopes, Filipe Alves, Ana Aguiar, Hugo Monteiro, Marta Pinto e Óscar Felgueiras, além da evolução da pandemia no país.