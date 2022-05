Ajax celebra mais um título com goleada

O Ajax garantiu nesta quarta-feira o seu 36.º título de campeão dos Países Baixos, ao golear em casa o Heerenveen por 5-0 na 33.ª jornada da Eredivisie. Com uma jornada ainda por disputar, a equipa de Amesterdão garantiu matematicamente o título, já não podendo ser apanhada pelo PSV Eindhoven de Roger Schmidt, que também venceu nesta ronda o NEC – a equipa do próximo treinador do Benfica está a quatro pontos do Ajax e já não vai sair do segundo lugar da liga neerlandesa.

No Johan Cruyff Arena, o Ajax não deixou qualquer margem para dúvidas sobre quem seria o campeão desta época. Antes do intervalo, a equipa de Erik ten Hag, que será treinador do Manchester United na próxima época, já ganhava por 3-0, com golos de Tagliafico (19’), Berghuis (33’) e Haller (38’). Na segunda parte, mais dois golos, o de Brobbey aos 85’ e de Alvarez aos 90’.

Ao mesmo tempo, no Phillips Stadium, o PSV também parecia arrancar para uma goleada, chegando facilmente ao 3-0 graças aos golos de Doan (26’), Gutierrez (36’) e Zahavi (61’). Mas acabaram por perder algum gás na última meia-hora, permitindo uma recuperação quase total ao NEC, que ainda conseguiu marcar dois (Duelund, 66’, e Okita, 72’).

Este foi o terceiro título consecutivo para o Ajax e o terceiro para Ten Hag como treinador da equipa que já foi de Cruyff, sendo que a época foi interrompida e sem título atribuído em 2019-20 devido à pandemia da covid-19. Será com este currículo, mais duas taças e uma Supertaça, que Ten Hag se irá apresentar nos “red devils”, com quem assinou recentemente um contrato por três temporadas.

Já Roger Schmidt, que irá tomar conta do Benfica a partir da próxima época, deixa o futebol neerlandês (onde esteve duas épocas), com uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça conquistadas.