Quatro fotojornalistas indianos cobriram a pandemia no seu país — e ganharam um Pulitzer

A cobertura intimista de quatro fotógrafos da agência Reuters durante a crise de covid-19 na Índia venceu o prémio Pulitzer de Feature Photography, dedicado a fotorreportagens.

Adnan Abidi, Sanna Mattoo, Amit Dave e (a título póstumo) Danish Siddiqui ganharam o prémio “por imagens da crise da covid-19 na Índia que equilibram a intimidade e a devastação”. Um dos vencedores deste ano, o fotojornalista indiano Siddiqui, foi morto em Julho de 2021, enquanto cobria a reconquista dos taliban no Afeganistão, junto da fronteira com o Paquistão. É o segundo Pulitzer que recebe juntamente com o colega Adnan Abidi. Os dois foram os vencedores de 2018 pelo trabalho que realizaram com a comunidade rohingya refugiada em Cox Bazar, no Bangladesh.

O prémio foi atribuído pelo segundo ano consecutivo a reportagens relacionadas com a pandemia de covid-19. Em 2021, o vencedor foi Emilio Morenatti, da Associated Press, com uma “pungente série de fotografias que leva quem as vê até à vida dos idosos em Espanha, durante a pandemia”.

A Universidade de Columbia, que anunciou os vencedores dos prémios Pulitzer de 2022, a 9 de Maio, distinguiu ainda os jornalistas ucranianos com um prémio especial pela cobertura da guerra.

Os Prémios Pulitzer, considerados os mais prestigiados do jornalismo norte-americano, reconhecem trabalhos em 15 categorias de jornalismo e sete categorias de artes.