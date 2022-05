Zelensky condecorou Patron, o cão que detecta minas na Ucrânia

O Presidente ucraniano congratulou Patron por ter detectado mais de 200 explosivos desde o início da invasão. A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Patron abana a cauda com excitação e ladra enquanto lhe é atribuída uma medalha pelo Presidente ucraniano Volodomyr Zelensky pelos seus serviços de detecção de bombas.

O pequeno Jack Russel terrier conquistou corações no seu país e fora dele, pelo seu papel a detectar minas desde o início da invasão russa e por ajudar a educar crianças acerca dos perigos que os explosivos representam.

Descrevendo-o como um “pequeno mas muito famoso sapador”, Zelensky afirmou, em declarações depois da cerimónia que se realizou no domingo, que ensinar crianças a evitar minas era agora “uma das tarefas mais urgentes”.

Os cães têm sido usados para detectar minas desde a Segunda Guerra Mundial devido à sua capacidade para detectar artilharia mais rapidamente que os humanos. Especialistas dizem que são especialmente eficientes em zonas de conflito, onde grandes quantidades de destroços comprometem os detectores de metais.

O olfacto de um cão é muito melhor que o de um humano, e estudos sugerem que eles são capazes de farejar as substâncias explosivas contidas em minas, bem como elementos de metal ou plástico.

Cães que detectam bombas têm sido usados por todo o mundo, incluindo no Afeganistão, Camboja e Colômbia, onde grupos de ajuda dizem que as minas continuam a representar um risco mesmo muito depois de os conflito terem acabado, dificultando os esforços para a reconstrução.

Patron — cujo nome significa “cartucho” em ucraniano, em referência às armas de fogo — também se tornou num poderoso símbolo de patriotismo de Kiev, atraindo seguidores nas redes sociais e inspirando trabalhos artísticos, cartoons e até bonecos de tricô. Este domingo, Zelensky atribuiu-lhe a descoberta de mais de 200 explosivos desde o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro — uma afirmação que o Washington Post não conseguiu verificar imediatamente.

Oficiais americanos e analistas militares disseram que há evidências de que a Rússia tenha usado minas antipessoais e minas anticarro em zonas residenciais e de agricultura, ameaçando dar início a esforços internacionais para regular este tipo de armas nessa região e não só, reportou o The Post.

Desde 1997, as minas desenhadas para matar pessoas — conhecidas como minas antipessoais — têm sido banidas da maioria dos países. A Convenção de Otava, que baniu o seu uso, foi assinada por mais de 160 nações, ainda que não pelas maiores potências militares, incluindo a Rússia, os Estados Unidos e a China.

Patron recebeu o seu prémio durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, que fez uma visita surpresa à Ucrânia no domingo, e percorreu a cidade nortenha Irpin, que foi altamente danificada no início da invasão.

Trudeau anunciou mais 50 milhões de dólares em ajuda militar durante a sua visita, incluindo fundos para operações de desminagem. Bateu nos bolsos durante a cerimónia, como que à procura de uma recompensa para Patron, o que deu origem a um estridente latido do cão.

“Ainda que o cão me tenha ladrado, vamos ajudar no financiamento”, brincou durante a conferência de imprensa, arrancando gargalhadas.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post