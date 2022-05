Wolverhampton surpreende Chelsea ao cair do pano

Internacional belga regressou aos golos na Premier League. Trincão reduziu perto do final e os “wolves” empataram no último minuto.

O Chelsea empatou (2-2), este sábado, na recepção ao Wolverhampton, em partida da 36.ª jornada da Premier League, tendo falhado já no período de compensação a possibilidade de regressar aos triunfos e de se distanciar do Arsenal, na discussão do terceiro lugar.

Depois de ter estado em vantagem, com um “bis” de Lukaku, o Chelsea permitiu que o Wolverhampton de Bruno Lage, que interrompeu uma série de três derrotas consecutivas, conquistasse um ponto importante para a corrida, com o West Ham (7.º classificado com 52 pontos), pela Liga Conferência, que fica à distância de dois pontos.

O Chelsea parecia ter tudo para reagir da melhor forma à derrota com o Everton, adiantando-se na sequência de um penálti (56') convertido por Lukaku, que não marcava para o campeonato desde a 20 jornada, em Dezembro de 2021.

O internacional belga bisou dois minutos volvidos, aproveitando um erro do Wolverhampton, que não teve o técnico português Bruno Lage, com covid-19, no banco.

O Wolverhampton não esmoreceu nem abdicou de discutir o resultado, tendo reduzido pelo português Francisco Trincão (79'), que ainda desperdiçou uma oportunidade para igualar. E quando o Chelsea pensava que podia garantir o triunfo e assegurar o terceiro lugar, com seis pontos de vantagem sobre o Arsenal, que domingo recebe o Leeds, um golo de Conor Coady (90+7') deixou Thomas Tuchel a refazer os cálculos.