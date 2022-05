O fim trágico do “Grande Torino”

Em 1949, o Torino preparava-se para o quinto scudetto consecutivo. E acabou por fazê-lo, mas não com a sua equipa-maravilha. No regresso de Lisboa, após um jogo com o Benfica, o avião despenhou-se e matou todos os ocupantes.

A 3 de Maio de 1949, no Estádio Nacional, no Jamor, as equipas do Benfica e do Torino disputaram um jogo particular, ganho pelos “encarnados” por 4-3 e que decorreu em clima de festa. A partida, agendada para homenagear o capitão das “águias”, Francisco Ferreira, que se despedia do futebol, foi também encarada pelos italianos como uma forma de conhecerem melhor o futebol português, numa altura em que preparavam a meia-final da Taça Latina, frente ao Sporting. Mas esse foi o último jogo dessa equipa do Torino: no dia seguinte, 4 de Maio (passaram esta semana 73 anos), todos morreram quando o avião que os transportava de regresso a casa se despenhou contra os muros de suporte da Basílica de Superga, nos arredores de Turim.