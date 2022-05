Veríssimo coloca triunfo frente ao FC Porto como único cenário

O treinador do Benfica afirmou nesta sexta-feira que o pensamento assenta apenas na vitória na recepção ao FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, desvalorizando uma possível festa portista na Luz.

“Sabemos as circunstâncias que este jogo envolve, mas a única coisa que temos de ter na nossa cabeça é a vitória. É única e exclusivamente esse o objectivo. Receber o FC Porto, fazer um bom jogo e ganhar. Tudo o resto são meras especulações e cenários”, disse Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa de antevisão do “clássico” de sábado.

O FC Porto sagra-se campeão nacional pela 30.ª vez na sua história em caso de vitória ou de empate no Estádio da Luz, podendo replicar o sucedido na época 2010/11, mas o técnico dos “encarnados” demonstrou a confiança da sua equipa em impedir a festa “azul e branca”.

“Vamos jogar contra uma grande equipa e temos de estar num nível elevado. A equipa trabalhou muito bem esta semana e está confiante. Sabemos da importância do jogo, é um “clássico” e são sempre jogos imprevisíveis no resultado. Estamos confiantes de que vamos dar uma boa resposta e queremos os três pontos”, expressou o treinador.

Já com o terceiro lugar da I Liga garantido, o Benfica entra em campo sem qualquer objectivo de classificação, mas Nélson Veríssimo apelou à presença dos adeptos no recinto lisboeta.

“Temos consciência de que foi uma má época. O principal objectivo seria conquistar a I Liga e estamos tristes por não o termos conseguido. Os adeptos já mostraram, em alguns jogos desta época, que podem fazer a diferença. Apelamos para que venham apoiar e ajudar a equipa e serem o nosso 12.º jogador”, pediu o técnico vilafranquense, de 45 anos.

Veríssimo lembrou que a equipa “já deu provas de que está à altura de jogos com esta dificuldade”, realçando a crença dos jogadores no valor individual e colectivo do plantel.

“O jogo em si já tem a carga natural do que é um “clássico”. Os jogadores sabem da importância do jogo, que desperta emoções e é intemporal. O que me apraz registar é a tranquilidade com que os jogadores estão e a forma como estão a corresponder ao que estamos a pedir. Dá-me serenidade para confiar num bom jogo e resultado”, disse.

Os balanços ficam para a derradeira ronda do campeonato, mas o técnico considerou já que o Benfica melhorou nos últimos meses: “Nos últimos jogos, não temos sofrido golos. Sentimos que, no processo defensivo, a equipa está mais segura e, no processo ofensivo, tivemos mais de 20 jogos a marcar consecutivamente. Na nossa opinião, a equipa foi crescendo no plano ofensivo e há uma maior consistência defensivamente.”

O Benfica, terceiro classificado na I Liga portuguesa de futebol, com 71 pontos, recebe no sábado o líder FC Porto, com 85, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 18:00, em partida da 33.ª e penúltima ronda, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.