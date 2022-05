Rúben Amorim garante o mesmo Sporting até ao fim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não tem ilusões quanto ao campeonato, prova na qual já garantiu o segundo lugar, até porque, quando iniciar o jogo de Portimão (sábado, às 20h30), o título de campeão pode ter ficado decidido no clássico da Luz, entre Benfica e FC Porto.

Essa perspectiva não afecta, como garante Amorim, o grupo sportinguista, que continuará a encarar com ambição e motivação os jogos que faltam até ao final da época. Daí que Amorim tenha reiterado a ideia de que, sem ser ainda uma impossibilidade, o campeonato estará inevitavelmente entregue ao FC Porto.

“Sou muito pragmático. Desde a derrota com o Benfica que digo que não acredito [no título] e sou sincero. Digo-o por não mudar a forma como abordamos os nossos jogos. Os jogadores do Sporting têm de jogar sempre da mesma forma ou perdem o lugar”, justificou Amorim.

O técnico lembra que “o projecto não acaba hoje” e, mesmo sabendo que “no futebol, tudo é possível”, reforçou a tese. “Sei que ninguém baixa a guarda, a capacidade de treinar ou de enfrentar os desafios só por eu assumir que não acredito que o FC Porto perca tantos pontos. Mesmo que tivéssemos muitos mais pontos de atraso e nada para ganhar, teríamos sempre de ganhar os nossos jogos”, vincou Amorim.

O técnico focou o discurso na evolução da equipa para os desafios da próxima época, reconhecendo que o Sporting pode entrar em campo, no Algarve, com a questão do título encerrada.

“O campeonato pode ‘acabar’ já nesta jornada. Mas nós continuaremos a melhorar a equipa. Portanto, vamos aproveitar todos os minutos, sabendo que a época ainda não acabou. A preparação foi igual, a ideia é jogar da mesma forma, seja o FC Porto já campeão ou não”, assumiu.

Frente ao Portimonense, Amorim volta a estar privado de Feddal, lesionado, mas poderá contar com Coates, poupado na recepção ao Gil Vicente, na jornada anterior, e que será importante para travar as transições dos algarvios.

Rúben Amorim confirmou, ainda, que permanecerá no Sporting, o que coloca o avançado argelino Slimani numa posição de risco, já que não entra nos planos do técnico para 2022-23 e voltou a ficar de fora dos convocados. “É um assunto encerrado. Vou seguir o meu caminho, que passa pelo Sporting, e o Slimani não faz parte”, frisou o técnico, taxativo quanto a esse caso, que “será tratado com a estrutura do clube”.

O técnico assumiu também que o regresso de Tiago Tomás é uma hipótese, ainda que o empréstimo ao Estugarda “possa ser prolongado”, por mais uma época.