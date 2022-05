Número de pessoas sem médico de família volta a aumentar. Em Abril eram já 1,3 milhões

Há cada vez mais cidadãos sem médico de família. No final de Abril, eram quase 1,3 milhões, um universo superior ao que os socialistas herdaram no final de 2015, quando António Costa tomou posse como primeiro-ministro pela primeira vez. Em Dezembro desse ano, segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), perto de 1.045 mil pessoas não tinham médico de família atribuído, 10,3% do total de utentes então inscritos nos centros de saúde.