Camisola da “mão de Deus” de Maradona leiloada por 8,8 milhões de euros

A mítica camisola azul da selecção argentina de futebol envergada por Maradona aquando da eliminação da Inglaterra (2-1) no Mundial México 1986 foi arrematada por um recorde de cerca de 8,8 milhões de euros, anunciou nesta quarta-feira a leiloeira Sotheby"s que avançou com uma base de licitação de 4,7 milhões de euros.

A quantia de 9,3 milhões de dólares suplanta largamente os 5,6 milhões de dólares (5,3 milhões de euros) angariados no leilão da camisola da estrela norte-americana de basebol da década de 1920 Babe Ruth, em 2019.

No final do encontro dos quartos-de-final do México 1986, após o golo apontado com a mão e o denominado “golo do século”, em que Maradona fintou diversos adversários e o guarda-redes Peter Shilton, a camisola foi trocada por “el Pibe d"Oro” com o médio inglês Steve Hodge, que a manteve quase 35 anos, antes de ser emprestada para exposição a um museu de futebol britânico.

Esta história, contudo, já foi contestada pela filha de Maradona. Dalma Maradona assegurou à Metro radio que a camisola que a Sotheby's leiloou não é aquela com que o pai marcou os dois golos emblemáticos à Inglaterra, aos 51 e 55 minutos, mas a que ele usou durante a primeira parte do encontro, que os sul-americanos venceram por 2-1.

Diego Armando Maradona, que somou 91 internacionalizações e 34 golos pela Argetina, morreu em 25 de Novembro de 2020, aos 60 anos, após sofrer uma paragem cardíaca na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A carreira de Maradona enquanto futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista do Mundial 1986, ao serviço da Argentina, e por dois títulos italianos e uma Taça UEFA pelo Nápoles, emblema pelo qual alinhou de 1984 a 1991.

“El Pibe” representou ainda Argentinos Juniors (1976 a 1980), Boca Juniors (1981 e entre 1995 e 1997), FC Barcelona (1982 a 1984), Sevilha (1992/93) e Newell"s Old Boys (1993/94).