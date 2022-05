Transição digital, ética e os novos desafios da auditoria

É vital que o ceticismo profissional do auditor seja preservado, evitando que o recurso às novas fer­ramentas tecnológicas se desenvolva sem o adequado contrapeso da sua intervenção, o que poderá conduzir à indesejável prevalência da leitura algorítmica sobre o exame do auditor.

O tema da transição digital assume, incontestavelmente, um papel da maior importância no contexto do exercício da atividade desenvolvida pelas instituições superiores de controlo, sobretudo, mas não só, no que respeita ao plano específico do recurso à inteligência artificial e ao recurso ao big data. Nessa medida, esta nova abordagem que os auditores são chamados a concretizar, desafia, como aliás não sucedera até agora, os pressupostos tradicionais em que o exercício da atividade de auditoria há muito assentava.