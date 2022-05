Todos os professores contratados devem ficar com horários completos, propõe Fenprof

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) propôs ao Ministério da Educação (ME), nesta segunda-feira, que sejam atribuídos horários completos (22 horas de aulas semanais) a todos os professores já colocados neste ano lectivo.

Esta proposta surge depois de o ME ter autorizado as escolas a transformar os horários colocados a concurso na última reserva de recrutamento, ocorrida na sexta-feira passando, mudando-os de incompletos para completos. Foram colocados 352 professores.

Esta foi uma das medidas anunciadas na passada quarta-feira pelo ministro da Educação, João Costa, com o objectivo de mitigar a falta de professores neste final do ano lectivo. Na altura, o ministro indicou que o “completamento” de horários só seria autorizado nas regiões com maior escassez de docentes (Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), mas a autorização transmitida às escolas pela Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) generaliza a medida a todos os lugares postos a concurso.

A concretização desta medida está a provocar uma “onda de indignação” entre os docentes que foram colocados antes da última reserva de recrutamento, já que a muitos deles calharam horários incompletos, o que significa que os seus vencimentos são inferiores. Um professor contratado com horário lectivo completo (22 horas de aulas por semana) ganha cerca de mil euros líquidos por mês. Esta remuneração vai diminuindo se for colocado em horários incompletos, que são a maioria dos que estão agora a concurso.

“Gostaria de alertar-vos para a indignação, frustração e sentimento de injustiça sentidos pela generalidade dos professores contratados, que se sentem ultrapassados e injustiçados por esta medida avulsa”, escreve uma docente num e-mail enviado ao PÚBLICO. Também o Sindicato de Todos os Professores (Stop) dá conta que está a receber “muitas queixas” com o seguinte teor: “No limite, alguém menos graduado, que recusou um horário com prejuízo para o sistema há meses, pode ter mais vantagem (financeiramente e em termos de tempo de serviço) que outro que o aceitou com prejuízo para si. Para os que estão presos a horários de substituição não transformáveis em horários anuais a sensação de logro é justificável.”

Para a Fenprof, esta situação pode ser ultrapassada se o ME “permitir que os horários incompletos existentes nas escolas sejam completados e passem a ser considerados anuais, com produção de efeitos a 29 de Abril, data de saída da reserva de recrutamento 32”. Deste modo, as escolas “ficam em plano de igualdade neste final de ano lectivo, ganhando horas para apoio aos seus alunos e evita-se a quebra de equidade entre docentes colocados até à reserva de recrutamento 31 e os colocados nas seguintes”, frisa.

À espera dos cinco mil

A estrutura liderada por Mário Nogueira adianta que em Novembro passado já tinha proposto ao ME “que os horários incompletos fossem completados e considerados anuais, sendo essa uma forma de, por um lado, levar os professores a aceitarem esses horários, muitos deles em zonas carenciadas de docentes e distantes da área geográfica das suas residências, e, por outro, aumentar o crédito de horas de que as escolas passariam a dispor para darem resposta a muitas das suas necessidades, incluindo no âmbito dos designados planos de recuperação”.

Na altura a proposta não foi acolhida, mas passou agora a figurar dos planos do ME para tentar que o ano lectivo não chegue ao fim ainda com milhares de alunos sem professores a pelo menos uma disciplina. Também com este objectivo, o ME anunciou na semana passada que iria levantar as penalizações a cerca de cinco mil docentes que recusaram os lugares que lhes foram atribuídos de modo a que estes voltassem a poder ser colocados, desta vez em horários completos.

A Fenprof indica que está ainda à espera de “uma proposta nesse sentido, que altere o quadro legal vigente”. A penalização dos professores que recusem colocações está prevista no diploma que regulamenta os concursos de docentes, onde se estipula que esta recusa leva a que não possam ser colocados durante o ano em causa.

Esta federação sindical já lembrou que a alteração do diploma dos concursos é um procedimento de “negociação obrigatória” com os sindicatos. O PÚBLICO questionou o ME a este respeito, mas não teve respostas. A primeira ronda negocial com os sindicatos está marcada para o próximo dia 18, o que reduz em muito o já pouco tempo útil disponível para aplicar esta medida.

No comunicado enviado nesta segunda-feira, a Fenprof refere que já se disponibilizou “para, se necessário, realizar urgentemente uma reunião sobre esta matéria”. Acrescenta que fez também saber ao ME, nesta segunda-feira, que o regresso de cerca de cinco mil professores aos concursos não pode pôr em causa “as legítimas expectativas dos docentes que estavam próximos de obter uma colocação, o que significa que esse retorno deverá ter lugar à medida que as reservas se esgotem”.