Chuva regressa ao continente esta segunda-feira

Precipitação, algum vento e descida da temperatura máxima. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, cenário que se deverá manter pelo menos até meio da semana.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê que exista precipitação, que no litoral será mais provável até ao fim da manhã e no interior mais provável durante a tarde. O vento será mais intenso no litoral oeste e terras altas e a descida da temperatura máxima vai fazer-se sentir principalmente na região Sul e no interior Norte e Centro. Haverá também períodos de céu muito nublado e possibilidade de trovoada no interior a partir da tarde.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 7 graus Celsius na Guarda e os 15ºC em Faro e Aveiro. As máximas deverão oscilar entre os 17ºC em Braga, Viseu, Porto e Viana do Castelo e os 29ºC em Faro. Lisboa e Sagres poderão chegar aos 20ºC e Évora e Beja aos 25ºC.

Na terça-feira, o cenário meteorológico mantém-se. O IPMA prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, aguaceiros (sendo mais prováveis na região Sul até ao início da manhã e durante a tarde) e “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”, em especial na região Sul durante a tarde. Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro.

Nesse dia, as temperaturas mínimas deverão variar entre os 6ºC na Guarda e os 14ºC em Lisboa e Aveiro. As máximas deverão oscilar entre os 16ºC na Guarda e os 23ºC em Braga. Porto, Leiria e Sines poderão chegar aos 18ºC, Viana, Bragança, Guarda, Portalegre e Sagres aos 19ºC e Setúbal e Faro aos 22ºC. Lisboa fica-se pelos 20ºC, bem como Vila Real.