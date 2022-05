Miguel Oliveira termina GP de Espanha de MotoGP na 12.ª posição

O piloto português concluiu as 25 voltas da corrida a 23,131 segundos do vencedor, Francesco Bagnaia.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 12.ª posição o Grande Premio de Espanha de MotoGP, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Oliveira concluiu as 25 voltas da corrida a 23,131 segundos do vencedor, com o francês Fábio Quartararo (Yamaha) na segunda posição, a 0,285, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 10,977.

Com estes resultados, Quartararo lidera, agora, isolado, o campeonato do mundo de MotoGP, com 89 pontos, enquanto Miguel Oliveira desceu a 10.º, com 43 pontos.