Mais de 2500 médicos e enfermeiros saíram do SNS nos anos de pandemia

Nos primeiros dois anos de pandemia, entre término de contratos e rescisões, saíram do Serviço Nacional de Saúde (SNS) mais de 2500 médicos e enfermeiros, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde enviados ao PÚBLICO. As queixas de falta de condições de trabalho têm sido recorrentes e apontadas por sindicatos como um dos motivos para a incapacidade de retenção do serviço público. A ministra da Saúde já reuniu com sindicatos e há novas datas marcadas para o processo negocial há muito reclamado. A 10 de Maio discute-se no Parlamento o Orçamento do Estado para a saúde.