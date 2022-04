Amorim quer vencer Gil Vicente para “arranjar uma confusão” no campeonato

O treinador do Sporting disse neste sábado que quer vencer o Gil Vicente para “arranjar uma confusão” na próxima semana. Uma vitória sobre o Gil Vicente, no domingo, garante no imediato o segundo lugar ao Sporting e adia para a próxima jornada, marcada por um clássico entre Benfica e FC Porto, uma eventual festa do título dos “dragões”.

Em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete, Rúben Amorim lembrou que o “essencial” para os “leões”, neste momento, é assegurar a presença na Liga dos Campeões na próxima época, objectivo que pode ser conquistado neste domingo, vencendo a equipa de Barcelos.

“O jogo tem essa aliciante, para além de que temos de ganhar todos os jogos. É essencial irmos à Liga dos Campeões. Alongarmos a luta pelo título também é bom, arranjamos uma confusão na semana a seguir, o que é sempre bom para animar o campeonato, e mantemos viva uma réstia de esperança, mas não acredito muito”, atirou o técnico “leonino”.

Sebastián Coates deixou o último jogo do Sporting, diante do Boavista, devido a um desconforto no joelho direito, não treinou com o restante plantel durante a semana e é, assim, a grande baixa confirmada para a recepção de amanhã ao Gil Vicente.

“Em relação ao Coates, não vai estar. Estava em dúvida e achámos melhor não o ter, precisamos de todos no máximo, até porque o Gil Vicente é muito rápido e ele podia ter um problema mais grave se arriscássemos”, revelou Amorim.

Rúben volta a comentar Slimani

Islam Slimani está afastado dos treinos do Sporting desde vésperas da deslocação ao Bessa e nas redes sociais começaram a surgir boatos sobre alegados confrontos físicos entre o avançado argelino e Ruben Amorim. Na antevisão ao jogo deste domingo com o Gil Vicente, o técnico dos “leões” colocou os pontos nos “is” e reforçou que se trata de um “assunto arrumado”.

“Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque ele terá que arranjar soluções para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão”, começou por dizer. “Eu sou o treinador, nunca me baixaria a esse nível de andar à «porrada» com um jogador”.

Ligado ao Sporting até 2024, Rúben Amorim abordou ainda o seu futuro e voltou a reiterar a intenção de cumprir os anos de contrato que lhe restam, apesar de viver no clube uma “fase que podem chamar menos boa”, mas que prefere considerar “má”, uma vez que não conseguiu os objectivos.

O técnico dos “leões” considerou que a ligação que tem aos jogadores e a evolução da equipa o levam a manter-se firme no desejo de não procurar dar outro rumo à carreira nos próximos tempos. “Eu quero cumprir o meu contrato com o Sporting, sou feliz aqui. As pessoas, se calhar não gostam tanto de mim como na outra altura, mas eu quero ficar no Sporting, gosto muito dos meus jogadores”.

O ainda campeão nacional fez questão de abordar o assunto de Tiago Tomás para dizer que o avançado está agora numa equipa e num futebol [o alemão] que potencia mais as suas características. “Se pode voltar? Não sei. Ainda não fiz essa avaliação e tenho também de falar com ele. É cada vez mais importante para mim - e quanto mais crescemos como treinadores - porque os casos acontecem, falar com os jogadores e eles saberem para o que vêm”.

Por fim, o treinador do Sporting desvalorizou os recentes resultados da equipa minhota, que não ganha desde o triunfo em Braga a 13 de Março. “Olhamos muito para os jogos, não só para o resultado. E a verdade é que eles falharam muitos golos. Há fases assim. Mesmo nestes últimos jogos em que não conseguiram ganhar, em muitos deles, na minha opinião, mereciam ganhar”, destacou, deixando grandes elogios aos gilistas, que estão no 5.º lugar do campeonato.

O técnico Ricardo Soares foi suspenso por 15 dias, mas acredita que estará no banco em Alvalade, depois de o clube ter apresentado uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). O treinador gilista já esteve ausente do banco de suplentes esta época no empate na visita ao Estoril (2-2), da oitava jornada, devido a expulsão, e na vitória em Vizela (1-0), da 22.ª ronda, depois de ter sido o primeiro treinador da prova a receber cinco cartões amarelos.

Agora, foi suspenso por 15 dias após a expulsão no empate com o Paços de Ferreira (1-1), por “gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva” para com a equipa de arbitragem liderada por Rui Costa.

Texto editado por Jorge Miguel Matias