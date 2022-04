Cinco razões para cultivar uma horta, além dos vegetais que vai colher

Algumas pessoas nascem para jardinar. Encontram satisfação e bem-estar em andar na terra com as mãos sujas, a fazer crescer coisas. Todas as Primaveras, mais ou menos nesta altura, põem o chapéu de palha, calçam as luvas de jardinagem e a pá e o ancinho entram em acção. Não sou, de todo, uma dessas pessoas.