Nuno Borges e Francisco Cabral nas meias-finais de pares no Estoril Open

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram nesta sexta-feira para as meias-finais de pares do Estoril Open, com um triunfo em três sets sobre os norte-americanos Nathaniel Lammons e Tommy Paul.

Numa tarde de sol no court"Cascais, de bancadas bem compostas, a dupla nacional afastou nos quartos-de-final os números 76 e 167 do ranking ATP de pares, após dois parciais e um super “tie-break”, decididos com 6-3, 6-7 (2-7) e 10-6, em 1h25m.

Borges, que figura no 127.º lugar na hierarquia de duplas, e Cabral (106.º) entraram bem no desafio e, após desperdiçarem dois pontos de break no quarto jogo, passaram para a frente no oitavo, confirmando a vantagem no marcador no jogo seguinte e encerrando o set inaugural em apenas 24 minutos.

No segundo parcial, já com um especial e atento espectador na bancada, Jamie Murray, que aguardava pelo desfecho do embate para conhecer os próximos adversários, a dupla portuguesa foi a primeira a conseguir o break, mas não conseguiu manter o ascendente e permitiu a recuperação dos adversários, que se revelaram mais fortes no “tie-break”.

Adiada a decisão para o super “tie-break”, que começou muito equilibrado, os dois amigos nortenhos conseguiram manter a agressividade, baixar a percentagem de erros e descolar no marcador. Ao terceiro match point, empurrados pelo apoio do público, fecharam a contenda e garantiram uma vaga nas meias-finais do Estoril Open.

Nas meias-finais, Borges e Cabral, que receberam um wild card da organização para disputar a variante de pares no Clube de Ténis do Estoril, vão medir forças com os primeiros cabeças de série, o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus.