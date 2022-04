Captain Boy estreia videoclipe do tema-título do seu primeiro álbum em português, Domingos Lentos

Chega esta sexta-feira às plataformas digitais o tema-título do novo álbum de Captain Boy, o primeiro escrito em português e não em inglês como os anteriores. Chama-se Domingos Lentos, e, segundo os seus promotores, inspira-se em escritores como Charles Bukowski e Hermann Hesse e “fala sobre autodestruição, perda e descoberta.” O videoclipe, realizado por Giliano Boucinha e Captain Boy, foi gravado num moinho em Torres Vedras e o single tem produção de Giliano Boucinha e Pedro Sousa Moreira, na Casa do Vento, com masterização de Timothy Stollenwerk (Morphine, Kevin Morby, Chromatics).

O álbum, que estará disponível em breve nas plataformas digitais, vai ser apresentado ao vivo pela primeira vez no próximo dia 7 de Maio, no Centro Cultural Vila Flor, Guimarães. Mas primeiro Captain Boy ir actuar no Festival Soundcity, em Liverpool, Inglaterra, no dia 1 de Maio, com apoio da Fundação GDA. Este convite surgiu após ele ter passado pelo WestwayLab em 2019, o que lhe valeu ser seleccionado para o INES#talent 2020.

Alter-ego de Pedro Ribeiro, músico e compositor vimaranense, Captain Boy lançou o seu primeiro disco, um EP homónimo, em 2015, com canções como Sleep song, Drunk man in bar e Sad blues. Na mesma linha, com composições em inglês, lançou depois dois álbuns, o primeiro intitulado apenas 1, em 2017, e Memories and Bad Photographs, em 2019, no qual, segundo a sua biografia, “deixou de lado o ponto de vista de uma personagem para se inspirar em exclusivo nas memórias (das memórias)” que eram suas. Isto na composição, porque à autoria das letras e músicas acrescentou a gravação de todos os instrumentos. Em 2018 gravou com Surma uma versão em dueto do tema True love will find you in the end, do cantor e compositor californiano Daniel Johnston (1961-2019), que morreu no ano seguinte. O período da pandemia levou-o a gravar o EP Música de Meias, lançado em Março de 2021 e feito em colaboração com Rapaz Improvisado, Tyroliro e Yosune. Do novo álbum, já tinha sido lançado o single Só se estraga uma casa.