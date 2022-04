MP acusa ex-autarca de Barcelos de usar viaturas do município para fins pessoais

Miguel Costa Gomes afirmou que é “totalmente falso” que tenha utilizado viaturas do município para fins que não os relacionados com as suas funções.

O Ministério Público (MP) acusou o ex-presidente da Câmara de Barcelos Miguel Costa Gomes (PS) de um crime de peculato de uso, pela alegada utilização de viaturas do município para fins pessoais, revelou nesta quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Segundo nota publicada na página da Internet daquela procuradoria, o Ministério Público considerou indiciado que o arguido utilizou os veículos afectos à presidência do município para fins pessoais, nomeadamente nas deslocações entre o domicílio e o local de trabalho. Terá ainda utilizado aqueles veículos “para outros propósitos alheios ao seu exercício funcional”.

Contactado pela Lusa, Miguel Costa Gomes afirmou que é “totalmente falso” que tenha utilizado viaturas do município para fins pessoais, manifestando-se convicto de que “muito facilmente” comprovará em tribunal a sua inocência.

“Não se pode esquecer, desde logo, que eu tinha uma série de funções no âmbito da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com reuniões todas as terças-feiras, e que era também o presidente da Comissão Distrital da Protecção Civil de Braga, o que me obrigava a estar alerta 24 horas por dia”, referiu.

Além disso, lembrou que Barcelos, no distrito de Braga, “continua a ter” 89 freguesias e que o presidente da câmara era solicitado “permanentemente” para marcar presença em procissões, festas e várias outras iniciativas em cada uma delas.

“Estou absolutamente tranquilo, não cometi qualquer tipo de ilegalidade, nunca usei as viaturas do município para fins que não fossem estritamente públicos e inerentes às minhas funções de presidente de câmara”, acrescentou Costa Gomes.

O autarca referiu que ainda não está decidido se avançará ou não com o pedido de abertura de instrução. “Essa é uma decisão que cabe aos meus advogados, mas, repito, estou absolutamente tranquilo”, reiterou.

Miguel Costa Gomes foi presidente da Câmara de Barcelos entre 2009 e 2021.