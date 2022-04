A Casa Rosa, uma radionovela: o drama da marquise

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara.

Neste 22.º episódio do podcast Antecâmara, voltamos a ouvir a radionovela A Casa Rosa, sobre a vida profissional e sentimental dos arquitectos, a partir do texto de Amelia Burshan.

Encenado por Amândio Pinheiro, com os actores Martinho Silva, Monica Lara, Ana Sofia Paiva, Carlos António e Roberto Lilás, A Casa Rosa é uma novela radiofónica onde ficas a conhecer as vidas sofisticadas e dramáticas dos arquitectos e o que eles realmente pensam uns dos outros.

Este episódio, com a participação especial do Coro das Bolas de Berlim, é dedicado a um compartimento da casa tradicional portuguesa que oficialmente não existe mas que toda a gente frequenta: a marquise. Gira à volta de um estranho volume paralelepípedo que apareceu num edifício da cidade de RMUEL que vem pôr em causa o prémio Casinha de Merda 2021.

Excerto do episódio 3: MARQUISE CORO DAS BOLAS DE BERLIM

Hoooooo… deuses olímpicos! Como poderemos agora defender a pureza, e o ordenamento da nossa cidade? Depressa! Chamai pelo Autarca!

Ele é guardião dos sonhos, e segura forte a trela dos nossos pesadelos.

Será que CR7 nos vai repudiar? Que fará daquele objecto, nunca antes visto? Lá bem no alto, acima das nossas cabeças, qual crivo de um semi-deus.

Terão os sumos arquitectos, desejado aquele paralelepípedo de vidro e alumínio? Será CR7 um deplorável mensageiro divino, anunciador do fim das nefastas leis de RMUEL?

Será ele mesmo um arquitecto, disfarçado de futebolista?

Irá ele exigir a legalização da deusa MARQUISE em nome da bola?

Eis que chega o nosso Novo Autarca. Vede, ò bolas de Berlim, como sobe as escadas do templo, talvez nos traga novidades consoladoras. NOVO AUTARCA

Munícipes! Munícipes!

Quem governa a cidade e vela pela coisa pública deve dizer o que as circunstâncias exigem, sem temer a verdade. Porém, como vosso Autarca, sei que se a fortuna é favorável atribui-se esses êxitos a RMUEL, deus protector da cidade e às suas tábuas da lei. Mas se aos deuses algo não agrada, e uma desgraça acontece, uma só que seja, e logo este vosso autarca será difamado e atacado de forma indecente.

A mim e a vós compete empregar todo o vigor e prestar auxilio à cidade e culto aos altares de RMUEL, para que as suas leis jamais se extingam.

Agora dizei-me: porque mandaste chamar a estas horas o vosso Novo Autarca? CORO DAS BOLAS DE BERLIM

Horror, horror, horror!

Ele diz palavras ao vento, age como se nada soubesse…

Estamos perdidos! NOVO AUTARCA

Que vos alarma munícipes? CORO DAS BOLAS DE BERLIM

Quereis realmente saber o que nos espera? NOVO AUTARCA

Se é o destino da cidade que eu governo, sim! CORO DAS BOLAS DE BERLIM

Temei, temei, temei! Três mil vezes temei!

Não se deve instigar a ira funesta de RMUEL!

Se assim queres Novo Autarca, diremos pois o que nos atemoriza:

RMUEL foi ultrajado!

A Casa Rosa é um programa da Rádio Antecâmara da autoria de Amelia Burshan, guionista com um passado obscuro na arquitectura, formada pela faculdade de Arquitectura de Lagos em 1991.

A Casa Rosa, uma radionovela em cinco capítulos Episódio 1: O Alpendre Ouve aqui Episódio 2: A Cozinha Ouve aqui Episódio 3: A Marquise Ouve aqui Episódio 4: O WC Brevemente Episódio 5: O Salão Nobre Brevemente

Fez vários cursos de escrita criativa, é autodidacta e escritora de várias novelas onde se destaca: A vida sozinha de uma mulher solteira; Amor na casa malaparte; Fúria na Malagueira. Actualmente, escreve minisséries para várias plataformas de produção de conteúdos na África Subsariana.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

