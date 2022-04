Só um em cada cinco angolanos confia na comissão de eleições

Com uma Comissão Nacional de Eleições (CNE) dominada pelo partido no poder em Angola, uma lei eleitoral, alterada em Novembro, que centraliza em Luanda a contagem de votos, não havendo sequer actas nas mesas eleitorais, nem nas assembleias de voto, não admira que haja poucos angolanos a confiar no organismo que gere as eleições em Angola.