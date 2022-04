Empresas têm de justificar risco para manter uso de máscara

Advogados alertam que as entidades empregadoras não podem impor a utilização de máscaras, a não ser que o serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho faça uma avaliação dos riscos e conclua que o uso é essencial para a protecção dos trabalhadores.

As empresas não podem obrigar os seus trabalhadores a usar máscara no local de trabalho, sem que façam uma análise dos riscos. Vários advogados consultados pelo PÚBLICO alertam que, salvo nas excepções previstas na lei ou em legislação específica, o empregador tem de pedir ao serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho (que pode ser da própria empresa ou externo) uma avaliação de riscos para justificar o uso obrigatório da máscara.