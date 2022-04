Portugal na Jazzahead!: para acabar com a invisibilidade portuguesa

Costuma dizer-se que não há segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E é com esse espírito que Carlos Martins, presidente da Portugal Jazz – Rede Portuguesa de Jazz, parte para Bremen para a Jazzahead!, uma das mais importantes feiras profissionais europeias dedicadas em particular ao circuito jazzístico. Pela primeira vez, Portugal apresenta-se com uma robusta comitiva, ancorada no stand da rede, tentando conquistar uma visibilidade que a condição periférica portuguesa dificulta a músicos, editoras e agências diante de um competitivo, agitado e desequilibrado (em termos de apoios estatais) mercado internacional.