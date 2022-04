A energia como fator de competitividade: o imperativo de acelerar a transição energética

A energia tem sido um importante fator de transformação, desenvolvimento e competitividade das diferentes nações, sendo impossível conceber o futuro das nossas vidas e do nosso planeta sem este recurso. As novas formas de energias renováveis baseadas no sol, no vento e no mar mostraram-se alternativas mais eficientes e sustentáveis, permitindo uma convivência mais responsável com o ambiente e com a vida humana.