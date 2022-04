Nuno Borges supera Andujar e volta a estar na segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges voltou nesta segunda-feira a assegurar a presença na segunda ronda do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril, ao superar na abertura o espanhol Pablo Andujar.

Num court central bem composto no apoio ao maiato, número 131.º no ranking ATP, o experiente Andujar, de 36 anos, que figura no 82.º lugar na hierarquia mundial, não conseguiu encontrar argumentos para travar a superioridade do anfitrião e acabou por desistir, quando o marcador registava 6-4 e 3-0, ao fim de uma hora e dois minutos.

Nuno Borges, de 25 anos, entrou um pouco “tímido” em campo e não conseguiu impor de imediato o seu habitual estilo de jogo, mais agressivo e intenso, sofrendo o break no quinto jogo.

Face à contrariedade, reagiu bem e, no oitavo jogo, devolveu o break, restabelecendo a igualdade na partida, e, procurando mais as linhas e abrindo os ângulos, quebrou novamente o adversário para encerrar o primeiro set ao fim de 46 minutos.

No segundo parcial, Borges manteve o ascendente, não abrandou na estratégia de procurar o ponto, e, depois de cumprir o seu jogo de serviço, voltou a quebrar Andujar, antes de somar o seu sexto jogo consecutivo.

Com 3-0 no marcador, o antigo número 32 do mundo pediu a comparência do fisioterapeuta no court, com quem trocou umas breves palavras, e entregou a qualificação para a segunda ronda a Nuno Borges, muito aplaudido pelo público, naquele que é o seu regresso à segunda ronda do Estoril Open, igualando o feito alcançado em 2021.

Na fase seguinte da prova, o maiato vai defrontar o vencedor do encontro entre o sérvio Dusan Lajovic (78.º ATP) e o norte-americano Frances Tiafoe (29.º), vice-campeão no Clube de Ténis do Estoril em 2018, ano em que João Sousa se tornou no primeiro e único português a vencer o Estoril Open.

João Sousa segue em frente em pares

Na variante de pares, João Sousa e o uruguaio Pablo Cuevas surpreenderam os australianos Matthew Ebden e Max Purcell, eliminando os segundos cabeças de série do quadro de pares com um triunfo em dois sets.

Na primeira ronda de pares, o duo luso-uruguaio contrariou o favoritismo dos vice-campeões do último Open da Austrália, impondo-se por 6-4 e 6-3, em uma hora e oito minutos.

A estreia de um português nos quadros principais desta edição do Estoril Open mereceu a honra de abrir a primeira jornada e, frente aos segundos cabeças de série, os “convidados” da organização não defraudaram, conseguindo um break logo no terceiro jogo e segurando a vantagem para fecharem o primeiro set com 6-4 a seu favor.

Mais rodados como dupla, Purcell e Ebden, que este ano já conquistaram o título em Houston, mostraram-se mais consistentes no início do segundo parcial, adiantando-se para 2-0 após quebrarem o serviço de Sousa e Cuevas.

Muito apoiados pelo público, o português e o uruguaio devolveram de imediato o break e, após uma sucessão de quebras de serviço, prevaleceram, fechando o encontro ao quinto match point.

“Foi uma muito boa vitória. A verdade é que começámos muito bem o encontro, sabíamos que eram uns oponentes difíceis, perante umas condições que, se calhar, não eram favoráveis para eles. […]”, resumiu o vimaranense.

Nos “quartos”, o duo luso-uruguaio vai defrontar os vencedores do encontro entre as duplas Federico Coria/ Benoît Paire e Maximo González/ André Göransson.

Sousa enalteceu ainda o apoio do público, que esteve “incrível”. “Acho que é ótimo voltar aqui ao Estoril e sentir o apoio do público foi muito bom. Depois de um ano com tantas restrições e de, infelizmente, não termos esse apoio - nós portugueses e eu especialmente -, senti-me muito bem hoje”, assumiu.

O número um nacional espera continuar “a jogar a um bom nível”, reconhecendo que a vitória nos pares dá confiança para a estreia em singulares frente ao espanhol Sebastián Báez, que deverá acontecer na terça-feira.