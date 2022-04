Sem electricidade há um ano, Armindo só vive quando nasce o dia

Num dia da semana que parece ter sido replicado de outra data qualquer, Armindo Cunha chega a casa onde mora sozinho depois de uma ida ao centro da freguesia de Delães, em Famalicão, para um passeio matinal. Perto da hora do almoço, depois de atravessar o Caminho Real a pé, sobe um par de degraus para entrar no lar onde nasceu há 56 anos. Chaves na porta, duas voltas à fechadura e entra num corredor que liga directamente ao quarto onde a penumbra ganha protagonismo face à luz que entra por uma ou outra frincha. Depois de se instalar naquela divisão nada muda – a claridade mantém-se pouco presente, mas seria necessária, sobretudo numa fase da sua vida em que os seus movimentos já não são tão ágeis como eram no passado, por força de mais de quarenta anos a trabalhar em funções fisicamente desgastantes.