Seres livres que se encontram num mundo em vias de colapso

Uma silhueta ensaia um equilíbrio precário entre dois insufláveis gigantes cobertos por um manto cósmico que, juntamente com a enorme rampa, absorvem grande parte da área do palco. Sobre eles, pendurados na teia, pairam destroços (que na verdade são fragmentos de esponja) recolhidos em redes, prometendo desabar. Parece uma estranha ficção científica sobre a qual pouco sabemos, com forças invisíveis que condicionam os corpos dos intérpretes que vão entrando lentamente em cena, num ambiente potenciado por um som espectral.