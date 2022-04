O Exército das Sombras, na noite em qua a extrema direita descia sobre a França

Tornou-se comum e continua a ser extraordinário. Assim que chegam as férias, o avião toma o lugar do carro, para levar os viajantes a destinos menos locais. Roma, Veneza, Madrid, Londres, Nova Iorque, Cidade do México, Paris: o mundo. Para quem não pode (ou muito raramente) não quer, as viagens — quando as há — são curtas. Nem por isso serão menos memoráveis. Aqui ao lado, Caldas da Rainha oferece momentos aos quais o adjectivo assenta bem. Em especial, no interior do Museu José Malhoa.