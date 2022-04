Benfica chega pela quarta vez à final da UEFA Youth League

Reduzidos a 10 desde os 35’, os “encarnados” resolveram a questão no desempate por grandes penalidades.

O Benfica apurou-se nesta sexta-feira, pela quarta vez na sua história, para a final da UEFA Youth League. Em Nyon, os “encarnados” bateram a Juventus no desempate por grandes penalidades, após um empate (2-2) no tempo regulamentar, com a equipa reduzida a 10 elementos.

Começou muito bem o Benfica, que inaugurou o marcador logo aos 3’, por Martim Neto, após uma boa recuperação de bola já em cima da área italiana. Sete minutos depois, a supremacia portuguesa confirmou-se, com um grande remate de Luís Semedo, que deixou a equipa confortável no jogo.

Tudo mudaria de figura perto do intervalo, porém, quando o guarda-redes Samuel Soares foi expulso. No segundo tempo, em superioridade numérica, a Juventus pressionou e reduziu aos 51’, por Chibozo, igualando a partida aos 73’, com um golo de Turricchia.

O Benfica limitou-se, então, a tentar segurar o empate, mesmo depois das substituições operadas, e conseguiu levar o jogo para o desempate por grandes penalidades (o regulamento não prevê prolongamento). Foi o momento de André Gomes, o guarda-redes que tinha saído do banco aos 35’.

Os “encarnados” falharam uma grande penalidade, mas André Gomes defendeu dois e, com 4-3 nos penáltis, o Benfica volta a marcar presença no jogo decisivo da competição, no qual enfrentará, na segunda-feira, o Atlético Madrid ou o RB Salzburgo (o jogo decorre ao final da tarde).