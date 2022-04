Letizia Battaglia, a fotógrafa que não tinha medo da Máfia italiana

Feminista, ambientalista, mulher de esquerda, Letizia Battaglia, a primeira mulher fotojornalista em Itália, tornou-se mundialmente famosa pelo retrato das acções violentas da Cosa Nostra ao longo de várias décadas. A sua morte recente, a 13 de Abril e aos 87 anos, motivou a Festa do Cinema Italiano a organizar a exposição retrospectiva do seu trabalho, Per Letizia, que está patente na sede da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa, com entrada gratuita, entre os dias 20 e 27 de Abril. "[Letizia] encarou a fotografia como um instrumento de intervenção e de denúncia social , que se uniu a uma extraordinária força expressiva e uma consciência formal que marcam as suas fotografias com uma assinatura inconfundível e a tornaram num dos mais emblemáticos nomes da fotografia europeia da sua geração", pode ler-se no comunicado enviado pela organização ao P3.

Para além das acções da máfia siciliana, Letizia Battaglia documentou o quotidiano dos bairros pobres da cidade de Palermo, de onde era natural, assim como os seus movimentos políticos e sociais ao longo das décadas de 1970 e 80. A fotógrafa, que em 1985 foi distinguida com o prémio W. Eugene Smith for Humanistic Photography, foi também vereadora da Cultura e deputada em Palermo. O seu percurso pode ser recordado integralmente aqui.