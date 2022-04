Stéphanie Frappart vai ser a primeira mulher a arbitrar a Taça de França

Stéphanie Frappart vai tornar-se na primeira mulher a arbitrar a final da Taça de França masculina, que será disputada entre o Nantes e o Nice, após ter sido nomeada pela federação francesa de futebol, anunciou o organismo esta quinta-feira.

Frappart, de 38 anos, vai voltar a fazer história, depois de já se ter tornado na primeira mulher a dirigir um encontro da Liga francesa, assim como a Supertaça europeia e uma partida da Liga dos Campeões.

“Estou feliz e orgulhosa com essa nomeação. Agradeço à federação a confiança que deposita em mim. Aprecio particularmente esta competição, um grande evento do futebol francês que mistura amadores com profissionais”, disse Stéphanie Frappart, em declarações prestadas ao organismo que rege o futebol francês.

Depois de já ter apitado o Amiens-Estrasburgo, da Liga francesa, em Abril de 2019, meses depois, em Agosto, Frappart foi nomeada para dirigir a Supertaça europeia entre Chelsea e Liverpool.

Em 2020, a árbitra francesa tornou-se na primeira mulher a arbitrar um jogo da Champions masculina, o Juventus-Dinamo Kiev, e, em 2021, também fez história na fase de qualificação para o Mundial 2022, ao dirigir o confronto Países Baixos-Letónia.

A 105.ª edição da Taça de França vai jogar-se a 7 de Maio, no Stade de France.