Oficial: Erik ten Hag é o novo treinador do Manchester United

Neerlandês, de 52 anos, deixa o Ajax para assumir o cargo no Verão, com um contrato válido por três temporadas. Afirma que está determinado em resgatar o sucesso no “Teatro dos Sonhos”.

O Manchester United oficializou nesta quinta-feira a contratação de Erik ten Hag, treinador neerlandês, de 52 anos, que no final da época vai deixar o Ajax. O novo técnico vai vincular-se aos “red devils” por três épocas, com outra de opção.

John Murtough, director de futebol do clube inglês, explicou desta forma a contratação. “Nos últimos quatro anos em que esteve no Ajax, o Eric provou ser um dos mais bem-sucedidos treinadores da Europa, conhecido pelo futebol atractivo e atacante da sua equipa, além do seu comprometimento com os escalões jovens.”

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Ten Hag passou mais de quatro anos no comando do Ajax, vencendo a Liga Holandesa e a Taça em 2018-19 e 2020-21. A equipa de Amesterdão perdeu a final da Taça de 2022 para o PSV, no último domingo, mas está prestes a garantir a conquista de mais um campeonato.

Também o Ajax confirmou o acordo entre os dois clubes e a saíde de Ten Hag, que estava à frente do clube desde 2018, no final desta época. Um acordo alcançado graças ao pagamento da cláusula de rescisão de dois milhões de euros, sendo que o técnico já estará envolvido na definição do plantel de 2022-23.

?? Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

“É uma grande honra ser treinador do Manchester United e estou muito animado com o desafio que temos pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos, e estou absolutamente determinado em desenvolver uma equipa capaz de alcançar o sucesso que merece”, comentou Erik Ten Hag, em comunicado.

