FC Porto ficou com a final e com a vitória

O empate até bastava, mas quem conhece o FC Porto e o seu treinador sabe que jogar para o empate não está na natureza deles. E os portistas saíram do “clássico” desta quinta-feira com tudo, com a presença na final da Taça de Portugal - onde irão defrontar o estreante Tondela a 22 de Maio - e com a vitória por 1-0 sobre o Sporting na segunda mão das meias-finais. Depois de terem triunfado há quase dois meses no primeiro jogo em Alvalade por 1-2, a equipa de Sérgio Conceição voltou a bater o “leão” e a dar uma grande lição de competitividade do primeiro ao último minuto, enquanto o Sporting voltou a não durar o jogo todo, sem capacidade de reacção em situações de desvantagem tal como acontecera no último domingo no derby com o Benfica.