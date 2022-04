Arsenal obriga Chelsea a recuar até 1993

É um momento de aperto aquele que está a viver o Chelsea. Depois de terem perdido com o Brentford (campeonato) e com o Real Madrid (Liga dos Campeões), os “blues” sofreram nesta quarta-feira, num jogo relativo à jornada 25, a terceira derrota seguida em Stamford Bridge. Um ciclo negativo que encontra o paralelo mais recente na época de 1993.

Há 29 anos, portanto, que o Chelsea não perdia em casa três vezes consecutivas. E, então como agora, foi o Arsenal a terceira equipa a fazer a festa no reduto do rival — ganhou por 0-2 e nesta quarta-feira manteve a margem, mas agora com um 2-4 final.

Ao intervalo, registava-se um empate, depois de Nketiah e Smith-Rowe terem marcado para os “gunners” e de Timo Werner e Azpilicueta terem igualado. Mas Nketiah bisou e Bukayo Saka fechou a contagem de penálti, já na compensação.

O Chelsea desperdiçou, assim, uma oportunidade para consolidar o terceiro lugar da Premier League, enquanto o Arsenal descolou do Manchester United e igualou o Tottenham no quarto posto.

Lá em cima de tudo, o Manchester City resgatou a liderança que provisoriamente havia perdido para o Liverpool. Os “citizens” demoraram a encontrar o caminho para a baliza do Brighton, mas na segunda parte arrancaram para um triunfo confortável (3-0, com golos de Mahrez, Foden e Bernardo Silva), que lhes permite manter um ponto de vantagem sobre o segundo classificado.

Em Espanha, o Real Madrid também não dá sinais de vacilar no comando da Liga. No terreno do Osasuna, 9.º da tabela, houve dois golos em dois minutos (Alaba aos 12’ e Budimir aos 13’), um golo em cima do intervalo (Asensio), dois penáltis falhados por Benzema — o guarda-redes Sergio Herrera levou a melhor sobre o francês, aos 52’ e 59’ - e outro golo na compensação, por Lucas Vázquez.

Contas feitas, os “merengues” ganharam por 1-3 e têm agora 17 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, que empatou (0-0) em casa com o Granada, na 33.ª ronda.

Em França, também o PSG detém uma almofada pontual generosa no comando da Ligue 1. O triunfo de ontem, em casa do Angers, por 0-3 (marcaram Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos), permitiu-lhe manter distâncias face ao Marselha, que bateu o Nantes por 3-2.

Já o Lille perdeu a oportunidade de ultrapassar o Lyon no oitavo lugar, graças a uma derrota no terreno do Reims, por 2-1, de pouco valendo o golo de Renato Sanches.

Na Taça de Itália, a Juventus confirmou a superioridade nas meias-finais diante da Fiorentina. Depois de terem vencido por 0-1 na primeira mão, os “bianconeri” voltaram a ganhar, agora em Turim, por 2-0, com golos de Bernardeschi e de Danilo. Na final encontrarão o Inter.