Ouvir com o corpo

Foi num almoço que ouvi o comentário: “Nos concertos de punk e hardcore, as raparigas raramente iam para a frente. O ambiente era demasiado masculino e violento e isso nunca me agradou”. Não me recordo de quem a proferiu e, embora a partilhe, continuei a lembrá-la. Por isso foi com particular satisfação que, anos depois, descobri no YouTube um vídeo que a contraria. Filmado em 1979, no desaparecido CBGB, mostra uma audiência composta, na sua maioria, de mulheres que dançam sem receio e desconforto. No palco estão os Bad Brains em início de carreira, já em processo de aceleração até ao hardcore que os tornaria famosos.