Volta o corpo, o toque e o beijo

Quer a pandemia, como agora a guerra, irão ser utilizadas nos próximos tempos como expediente justificativo para todas as depressões que previsivelmente se irão aprofundar.

Quase tudo o que de nocivo se previu que iria ser reforçado, mal existisse uma fase de descompressão na gestão conjuntural da pandemia, se tem confirmado, com o agravamento da crise económica, psíquica, ambiental, comunicacional e política. Houve uma altura, no silêncio e desaceleração, que se idealizou que talvez fosse possível um pensamento mais social da economia. Mas nada disso. As compulsões da especulação, acumulação e extracção, que nos conduziram até aqui, regressaram a todo o vapor.