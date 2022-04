Sérgio Conceição está disponível para ajudar a reerguer a Académica

“Um futebol forte tem de ter a Académica num patamar forte. Sinto muito esta descida”, disse Sérgio Conceição após o jogo do FC Porto com o Portimonense.

No dia em que foi confirmada a descida da Académica à Liga 3, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, solidarizou-se com os adeptos do clube da sua terra e disponibilizou-se para ajudar a reerguer o emblema.

O técnico dos dragões, no final do encontro com o Portimonense, a contar para a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quis falar da situação da “briosa” e revelou ser importante ajudar os “estudantes” a regressarem à elite do futebol nacional.

“Tenho grande tristeza por um clube como a Académica descer de divisão. Passei seis anos da minha formação no clube. Envio um abraço para Coimbra e para todos os adeptos e simpatizantes do clube. Um futebol forte tem de ter a Académica num patamar forte. Sinto muito esta descida”, disse sábado o técnico, em conferência de imprensa, após o 7-0 aos algarvios.

Sérgio Conceição, que treinou os “estudantes” em 2012/13 e 2013/14, na I Liga, diz que falta ligação entre a cidade de Coimbra e o seu clube mais representativo.

“Parece-me que as pessoas estão desligadas de um grande clube. Temos de voltar a abraçar a ‘briosa’ para a colocar onde merece. Se for preciso darei o meu contributo com todo o gosto”, finalizou.

A histórica Académica, vice-campeã nacional em 1966/67, caiu no sábado, pela primeira vez na sua história, para o terceiro escalão do futebol português, ao empatar a zero com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada da II Liga.

A Académica, um dos históricos clubes nacionais, jogará assim na Liga 3 em 2022/23, depois de 88 épocas consecutivas, desde 1934/35, entre a primeira e a segunda divisões do futebol luso.