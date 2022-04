Max transforma pessoas nos seus gelados favoritos. Qual é o teu?

"Em tempos obscuros, é importante encontrar alegria." A afirmação é do artista Max Spiedentopf, autor do projecto Pleasure Portraits, que estabelece um paralelo gráfico entre os gelados favoritos de cada uma das pessoas que retratou. "Primeiro, tive de testar cada gelado, um a um, e descobrir os melhores formatos, cores e sabores", explica ao P3, em entrevista, o artista que colocou em loop eterno a canção Africa, dos Toto, no deserto da Namíbia. "Tal como a personalidade de cada um é única, também o é o nosso sabor de gelado favorito", refere.

Após o cumprimento dessa árdua tarefa, Max pôs mãos à obra no interior de um estúdio fotográfico. "Cada gelado foi associado a diferentes pessoas, tentando sempre que cada gelado encaixasse na personalidade de um". Uma artista especializada em maquilhagem, Leana Ardeleanu, tratou de pintar cada rosto, tornando-o o mais parecido possível com o gelado que lhe foi atribuído, e Max fotografou. "Existe, finalmente, luz do sol ao fundo do túnel", remata Max, aludindo à chegada da Primavera. Todos temos um gelado favorito, à semelhança dos retratados. Qual é o teu?