A “luta entre a tradição e o moderno” que Távora travou numa bomba de combustível

Na chegada ao centro de Guimarães, por via da variante da EN-105, avistam-se, no quilómetro 44, dois postos de combustível da Galp à berma da estrada, a nascente e poente. À primeira vista, apesar de um ser maior do que o outro, assemelham-se a tantos outros do mesmo tipo - a sinalética laranja da energética não deixa grande margem para apreciações. No entanto, é ali que está a mais recente obra do arquitecto Fernando Távora em vias de ser classificada.