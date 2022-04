Em Mariupol morre-se de fome, alerta o director do Programa Alimentar Mundial

As restrições ao acesso à ajuda ajuda humanitária estão afectar milhares de ucranianos. PAM alerta também para efeitos desastrosos que já se fazem sentir noutras partes do mundo, resultantes da quebra de produção de cereais na Rússia e na Ucrânia.

O director-executivo do Programa Alimentar Mundial (PAM) disse na quinta-feira que a população da cidade sitiada de Mariupol está “a morrer à fome” e que a crise humanitária na Ucrânia piorará nas próximas semanas, quando a Rússia intensificar a ofensiva.

Em entrevista à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), em Kiev, David Beasley advertiu também que a invasão russa da Ucrânia, grande exportadora de cereais, corre o risco de destabilizar países distantes e poderá desencadear vagas de migrantes em busca de uma vida melhor noutros lugares.​

A guerra foi “devastadora para o povo da Ucrânia”, afirmou, lamentando as dificuldades de acesso com que o PAM e outras organizações humanitárias se confrontaram ao tentarem chegar às populações necessitadas no meio do conflito.

A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS A cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, está devastada após mais de 45 dias de cerco Alexander Ermochenko/REUTERS Fotogaleria

“Não vejo nada a tornar-se mais fácil. Isso não está, simplesmente, a acontecer”, comentou. O PAM está agora a tentar colocar reservas de alimentos em zonas que poderão ser atingidas pelos combates, mas Beasley reconheceu que há “muitas dificuldades”, à medida que a situação rapidamente evolui.

A falta de acesso é parte do problema, sublinhou, mas a outra parte é a escassez de mão-de-obra e de combustível, porque os recursos estão a ser desviados para o esforço de guerra.