Consórcio liderado pela Ricketts retira-se da corrida à compra do Chelsea

São agora três o interessados na aquisição do clube londrino, cuja venda foi desencadeada pela saída de Roman Abramovich.

O consórcio liderado pela família Ricketts, dona dos Chicago Cubs, anunciou nesta sexta-feira a retirada da corrida à compra do Chelsea, que procura um novo proprietário depois do afastamento de Roman Abramovich.

O prazo para a apresentação de propostas terminou na quinta-feira, depois de ter sido prolongado por alguns dias, sendo que a família Ricketts, em parceria com os bilionários Ken Griffin e Dan Gilbert, já tinha manifestado a intenção de apresentar uma oferta. Um cenário que acabou por mudar.

“O grupo Ricketts-Griffin-Gilbert decidiu, depois de cuidadosa ponderação, não apresentar uma proposta final para o Chelsea FC”, explica em comunicado. “No processo de finalização da proposta, tornou-se claro que algumas questões não poderiam ser resolvidas tendo em conta as dinâmicas invulgares em torno do processo de venda”.

O conjunto de ofertas para a aquisição dos “blues” fica, assim, reduzido a três, sempre sob a supervisão do U.S. Bank Raine Group, que está a monitorizar o processo. Na prática, estão agora na corrida o grupo liderado pelo co-proprietário dos LA Dodgers, Todd Boehly, pelo antigo dono do Liverpool, Martin Broughton, e pelo co-proprietário dos Boston Celtics, Steve Pagliuca.