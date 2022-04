Paulo Carneiro em velocidade furiosa

“Uma pessoa quer comprar um carro novo, custa 15 mil euros,” diz Paulo Carneiro, sentado ao volante do seu carro estacionado mesmo em frente ao Mercado do Levante, na Pontinha: um Toyota Celica 1.6 STI vermelho de quinta geração, modelo introduzido em 1989 que é um carro com “personalidade”. “Este carro custou-me mil euros em segunda mão e mesmo com a recuperação e com a manutenção ainda não gastei os 15 mil euros que custa um carro novo. Essa ideia de um carro velho ser um sorvedouro de dinheiro é um mito…”