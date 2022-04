SNS com mais 396 milhões de euros. Um aumento de 3,7%, quase metade do anunciado na proposta anterior

Covid-19 ainda vai custar 879,7 milhões de euros em 2022, mas é já menos do que no ano anterior.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter mais 396 milhões de euros do que em 2021, um aumento de 3,7% face ao valor da execução provisória no ano anterior. As transferências para o SNS totalizam 11.011 milhões de euros, exactamente a mesma verba prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2022 que foi chumbada no ano passado.<_o3a_p>

A diferença é que, na proposta agora apresentada, o Governo adianta os dados da execução provisória do OE para 2021, ao contrário do que fez em Outubro, quando apresentou apenas a estimativa para esse ano, na qual o aumento da transferência para o SNS era 6,7%, quase mais 700 milhões de euros do que no ano anterior.<_o3a_p>

O valor da transferência para o SNS fica consideravelmente abaixo do que tem sido reclamado pela Convenção Nacional de Saúde (que inclui as diversas entidades do sector público, privado e social do sector) e reivindicou um total de pelo menos 12 mil milhões de euros para o SNS, tendo em conta o diagnóstico das “reais necessidades dos portugueses”.<_o3a_p>

Como novidade, na nova proposta de OE, o Governo revela que a despesa prevista com a pandemia de covid-19 este ano vai diminuir para um total 879,7 milhões de euros, depois de em 2021 ter ascendido a 1290 milhões de euros. E utiliza esses valores para enfatizar que, depois de” deduzidas as despesas covid, o orçamento para 2022 apresenta uma variação face à execução provisória de 2021 de 9,8%.”<_o3a_p>

De resto, na nova proposta de OE, os valores para o programa orçamental da saúde (que inclui o SNS) são decalcados do documento chumbado — a despesa total consolidada ascende a 13.578,1 milhões de euros e a receita total consolidada é de 13.508,3 milhões de euros. A diferença, agora, é que é possível fazer a comparação com o valor executado no ano passado, quando antes a comparação apenas podia ser feita com a estimativa inicial para 2021. E o resultado é que, se na proposta anterior a despesa crescia 7,8% e a receita 7,8%, neste novo documento os aumentos ficam-se pelos 5,6% e 0,6%, respectivamente.<_o3a_p>

Seja como for, o Governo opta por destacar, como fez na proposta de OE anterior, a diferença face ao orçamento inicial de 2021 e repete, assim, que o orçamento para o sector “aumenta 703,6 milhões de euros (6,7%)” este ano.<_o3a_p>