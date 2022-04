Os comboios que levam os ucranianos para longe da guerra

Foi há, precisamente, 49 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia. Desde então, o país do Leste europeu tem sido bombardeado e cidades, como Mariupol, têm sido cercadas. Até 11 de Abril, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos quantificou 1892 mortes de civis. Segundo o governador de Kharkiv, Oleh Synegubov, morreram, pelo menos, sete pessoas nas últimas 24 horas. A Procuradoria-Geral da Ucrânia informou esta manhã, no Twitter, que 191 crianças morreram desde que a guerra eclodiu.

De acordo com o site relativo à situação na Ucrânia do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 4,6 milhões de ucranianos fugiram do país assolado pela guerra. A cada dia que passa, as estações ferroviárias e os comboios ficam cada vez mais cheios de civis que não têm outra escolha senão sair da nação que os viu crescer.