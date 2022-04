O vinho certo, com a sommelière Carine Patrício

Para cada situação há um Verde à altura (ou vários). A representante nacional nos concursos Best Sommelier Europa (2020) e Mundo (2023), consultora de vinhos e embaixadora Wines of Portugal na Alemanha, onde vive desde os 21 anos, ajuda a escolher os vinhos para a Primavera que aí está.

O vinho para um piquenique de boas-vindas à Primavera

O Granito Cru Alvarinho tem uma super-mineralidade, leve mas complexo ao mesmo tempo. Quando se bebe o primeiro copo, logo se quer o segundo. Também gosto do Drink Me Nat Cool, da Niepoort, para piquenique não há melhor. Tem a frescura típica dos Vinhos Verdes. Sempre que abro uma garrafa, quando há um bocadinho de sol, acaba rapidamente. E o Solos de Granito – um dos mais interessantes da Aveleda, porque mostra bem os solos da região – tem muita mineralidade, muita frescura.

E com sushi, o que recomenda?

O Soalheiro 9% Dócil – é um bocadinho mais doce, mas não muito, porque tem grande acidez – para servir com sushi com molhos picantes mais elaborados. Quando é só sashimi, o Palácio da Brejoeira, o clássico alvarinho, old school. E o Expressões 2018, do Anselmo Mendes, para mim, é um dos melhores alvarinhos, porque tem uma textura… É mineral e fresco, mas é mais suave, mais cremoso, redondo.

Sugestões para os dias de chuva que ainda podem vir

Palhete, palhete, palhete! O Phaunus Palhete da Aphros Wines é espectacular. Quando não se quer tinto, por ser pesado, é o melhor compromisso. O Opção Naked Vinhão, um blanc de noirs, tem um pouco mais de estrutura e de corpo – quando o Sol se vai, é um bom compromisso entre a força e os taninos de um tinto e a frescura de um branco. E o Reserva dos Sócios Loureiro, da Adega de Ponte da Barca, um vinho complicado de perceber, porque esteve muito tempo na barrica, mas que se pode guardar ainda muito tempo, tem grande estrutura e suavidade.

* Depoimento recolhido por João Mestre

Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.